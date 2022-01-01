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Giriş Tarihi: 1.1.2022

BiP yurtdışında 4.5 kat büyüdü

BiP yurtdışında 4.5 kat büyüdü
Türkiye'nin iletişim platformu ve 2021'de 90 milyondan fazla indirilen BiP'in Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısında önceki seneye oranla iki kat büyüme yaşandı. Dünya çapında da hızlı büyümesini devam ettiren BiP, özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfusa sahip ülkelerdeki başarısıyla dikkatleri çekti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin etkisiyle BiP'in global çaptaki aktif kullanıcı sayısı ise 4.5 kat arttı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "BiP, 2021 yılında uluslararası başarısını kanıtlayarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın 192 ülkesinde hızlı ve güvenli iletişim deneyimi sunmaya devam etti" dedi.
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BiP yurtdışında 4.5 kat büyüdü
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