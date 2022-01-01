BiP yurtdışında 4.5 kat büyüdü

Türkiye'nin
iletişim platformu ve 2021'de 90 milyondan fazla indirilen BiP'in Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısında önceki seneye oranla iki kat büyüme yaşandı. Dünya çapında da hızlı büyümesini devam ettiren BiP, özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfusa sahip ülkelerdeki başarısıyla dikkatleri çekti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin etkisiyle BiP'in global çaptaki aktif kullanıcı sayısı ise 4.5 kat arttı. Turkcell
Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "BiP, 2021 yılında uluslararası başarısını kanıtlayarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın 192 ülkesinde hızlı ve güvenli iletişim deneyimi sunmaya devam etti" dedi.