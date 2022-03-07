Bir adetle sınırlı depodan veriliyor

TARIM Bakanlığı
'nın "Yeterli miktarda yağ stokumuz bulunmaktadır" açıklamasına rağmen vatandaşların marketlerden yüksek miktarda yağ alımını sürdürmesi nedeniyle marketler raflardaki yağları kaldırdı. Zincir marketlerde özellikle 5 kilogramlık yağların raflarda yer almaması dikkat çekti. Nedenini sorduğumuz bir market çalışanı, "Yağımız var. Depoda tutuyoruz. İsteyene bir tane getiriyoruz. Bu yönde talimat geldi" dedi. Bir başka market çalışanı da, "İnsanlar yağ başında kavga ediyor. 4-5 tane 5 kilogramlık yağ alanlar var. Bir adetle sınırlı olduğunu belirttiğimizde ise bize hakaret ediyorlar. Vatandaşlar kendi aralarında da tartışıyor. Böyle olunca marketlerdeki yağları depoya kaldırmak, isteyene bir adet getirmek en doğru çözüm olarak görüldü" diye konuştu. Bir başka market çalışanı ise, "Yağ var. Satışı yasak değil. Bir kişi 4-5 adet 5 kilogramlık yağ alınca diğer vatandaş yağ alamıyor. Panik yapınca sıkıntı oluşuyor" ifadelerini kullandı.