Bir bölgede daha kazma vuruldu! Bakan Kurum: TOKİ ile dirençli şehirleri inşa ediyoruz





Şanlıurfa'da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.