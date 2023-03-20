Bir Credit Suisse hissesi çeyrek ekmek değerinde

İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, zor durumdaki rakibi Credit Suisse'i uzun pazarlıkların ardından İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında 3.3 milyar dolara satın aldı. Ayrıca bankanın 5.4 milyar dolar büyüklüğündeki borcunu da üstlendi.İsviçre Merkez Bankası anlaşma kapsamında UBS'e 100 milyar franklık likidite hattı sağlamayı kabul etti. UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher zarar yazan yatırım bankacılığı birimini küçülteceklerini belirtti. İsviçreli düzenleyici kuruluşlar, Credit Suisse'in işlem gören 17 milyar dolarlık tahvilerinin değerini sıfır olarak belirledi.Piyasadaki yatırımcıları kızdıran haberin ardından dün açılışta Credit Suisse çok sert çakıldı. Bankanın hisseleri yüzde 62 gibi yüksek bir oranda eridi ve 0.67 İsviçre frank'ına kadar düştü. Dört Credit Suisse hissesine İsviçre marketlerinde ancak bir ekmek alınır hale geldi. Bankanın yıllık düşüşü yüzde 89'u buldu. Krizin başlamasına sebep olan Credit Suisse hissedarı Suudi Ulusal Bankası, yatırımından yüzde 80'lik kayıpla 1 milyar dolar zarar etti. Riyad merkezli banka, Credit Suisse hissesini hisse başına 3.82 İsviçre Frangı'ndan satın almıştı. UBS ise Credit Suisse hissedarlarına hisse başına 0.76 İsviçre frangı ödüyor. UBS'in hisseleri de güne yüzde 13'lük düşüşle başladı.Düşüş diğer bankalara da sıçradı. Stoxx 600 bankacılık endeksi yüzde 3.4 düşerek bu yılki kazancını sildi. ABD'de 2 yıllık tahvil getirisi yükselişini tersine çevirerek düştü.Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altının onsu geçen yılın mart ayından bu yana ilk kez 2 bin doları gördü. Gram altında da 1.231 TL ile yeni rekor seviyeye ulaşıldı. Bankacılık krizinin etkisiyle altının onsu geçen haftayı yüzde 6.5 yükselişle tamamlamıştı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71.25 dolara kadar indi. Cuma günü 75.92 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, günü 72.97 dolar seviyesinde tamamlamıştı.ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları krizin önüne geçmek için bir likidite anlaşmasına imza attı. ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı alındı. Açıklamada, ABD doları fonlamasını sağlamada swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda dolar işlemleri sunan merkez bankalarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi. Günlük operasyonlar dün başladı ve en az nisan ayı sonuna kadar devam edecek.2008 finansal krizinin en önemli aktörlerinden Berkshire Hathaway CEO'su milyarder yatırımcı Warren Buffett ABD'de yaşanan bankacılık krizi nedeniyle Başkan Joe Biden'ın hükümetinden üst düzey yetkililerle görüştü. Buffett'ın, ABD'de bölgesel bankacılık sektörüne yatırım ihtimali olduğu, ayrıca son yaşanan çalkantı nedeniyle bazı tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi. Buffett daha önce de kriz yaşayan bankalara güveni yeniden tesis etmek için yatırımcı statüsüyle destek olmuştu. 2011'de o dönemde sıkıntı yaşayan Bank of America'ya 5 milyar dolar yatırım yapmıştı. Berkshire Hathaway, 2008 yılında finansal krizin derinleştiği bir dönemde de Goldman Sachs'tan hisse senedi satın almıştı.