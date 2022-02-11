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Giriş Tarihi: 12.2.2022

Bir milyon 819 bin işletmeye destek

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Bir milyon 819 bin işletmeye destek

Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl 19 ayrı sigorta prim teşviki, destek ve indirim uygulamasından faydalanan işyeri sayısının 1 milyon 819 binin üzerinde olduğunu açıkladı. Özel sektördeki işletmelere geçen yıl bu kapsamda sağlanan destek tutarı 50 milyar lirayı geçti

İlk defa Bağ-Kur'lu olacak genç girişimcilerin de primlerinin 1.726 lirası devlet tarafından karşılanacak. Kurum, "Genç Girişimci Teşviki" ile bugüne kadar kendi işini kuran 275 binden fazla gence 2 milyar 169 milyon lira sigorta prim desteği verdi.

İLK YIL DEVLET KARŞILAYACAK
Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki (1726 lira) 4B sigorta primlerini hazine karşılayacak. İşveren prim teşvikinden geçen yılın sonu itibariyle yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu geçti.
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