Bir milyonluk TL’lik elmas gelinlik görücüye çıktı

Merkezi Nusaybin'de bulunan yöresel motifleri özel dikimleri ile bütünleştirerek farklı gelinlik modelleri ve defile tanıtımlarıyla moda dünyasında adını duyuran İzzettin Baran, ünlü modellerin podyumda boy gösterdiği defile ile İlkbahar-Yaz koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu.
Defilede Elena Zaykun, Nur Kübra Yıldız, Nurbanu Gündüz, Su Akkuyu ünlü Model Özlem Yıldız'da podyuma çıktı. Baran'nın 2023 yılı için hazırladığı renkli koleksiyon, defileyi takip eden davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Nur Kübra Yıldız'ın 1 milyon lira değerindeki gelinliği giyerek kapanışını yaptığı defile sonrası podyuma çıkan ünlü modacı, ayakta alkış yağmuruna tutuldu. 1 milyon Türk lirası değerindeki elmas ve kristal taşlarla hazırlanan tamamı el işlemeli gelinliği giyen manken Nur Kübra Yıldız, en değerli gelinliği giymekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Defilede bir açıklama yapan modacı İzzettin Baran, "Gelinlik koleksiyonumu tasarlarken kafamda bir hikâye canlandırıyorum, bu da farkımızı ortaya koyuyor." dedi.
Gelin adaylarının zevkine ve vücut tipine göre gelinlik seçimi yapmasının önemli olduğunu belirten Baran, "Gelinler vücutlarını iyi tanımalılar. Modanın yanında kişiye ne yakışacağını bilmek önemli. Dünyanın farklı ülkelerinde gelinlik defileleri gerçekleştirerek, gelin adayları daha çok el işlemeli bol swarovski ve kristal taşlı gelinlikler tercih ediyor. Bu defilede de en çok ilgi gören 1 milyon Türk lirasına mâl olan gelinlik oldu. 120 günde tamamen el işlemeli ve aralarında elmasların da bulunduğu kristal taşlar kullanıldı. Şimdiden bu gelinlik için sipariş aldık. 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıtan bir tasarımcı olarak ülkenin her yerine gelinliklerimizi gönderiyoruz. Gelin adaylarının hayallerini gerçeklerle buluşturuyoruz" dedi.
2000 yılında atıldıkları iş hayatında hep daha ileriyi ve daha iyisini hedeflediklerini belirten Baran, Mardin Nusaybin'de bir ilke imza atarak bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurdukları gelinlik dikimi ile kendi markaları olan gelinlik firmasını kurduklarını söyledi.