Bir milyonluk TL’lik elmas gelinlik görücüye çıktı

Gelin adaylarının zevkine ve vücut tipine göre gelinlik seçimi yapmasının önemli olduğunu belirten Baran, "Gelinler vücutlarını iyi tanımalılar. Modanın yanında kişiye ne yakışacağını bilmek önemli. Dünyanın farklı ülkelerinde gelinlik defileleri gerçekleştirerek, gelin adayları daha çok el işlemeli bol swarovski ve kristal taşlı gelinlikler tercih ediyor. Bu defilede de en çok ilgi gören 1 milyon Türk lirasına mâl olan gelinlik oldu. 120 günde tamamen el işlemeli ve aralarında elmasların da bulunduğu kristal taşlar kullanıldı. Şimdiden bu gelinlik için sipariş aldık. 2022-2023 yaz koleksiyonunu tanıtan bir tasarımcı olarak ülkenin her yerine gelinliklerimizi gönderiyoruz. Gelin adaylarının hayallerini gerçeklerle buluşturuyoruz" dedi.