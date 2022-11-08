Bir telefondan daha fazlasını sunan Casper VIA F30 Plus satışa çıktı!

Dünya mobilleştikçe, kullanıcıların ellerindeki telefonlardan beklentileri de değişiyor. Zamanı verimli kullanma ve yaratıcılık ekseninde telefonlarından yüksek verim elde etmek isteyen birçok kullanıcının ihtiyaçları ise genellikle karşılanmıyor. Özellikle trendleri takip eden birçok tüketici, geniş ekrana, üstün teknolojiye sahip kameraya, güçlü bataryaya ve yüksek kapasiteli dahili belleklere sahip olan akıllı telefonlara ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper da bir akıllı telefondan daha fazlasını tüketicilerine sunmak için harekete geçti. İnce, köşeli ve zarif yapıya sahip 3 farklı premium rengiyle satışa çıkarılan en güncel Android 12 işletim sistemini kullanan Casper VIA F30 Plus akıllı telefon, yapay zeka destekli başta 50MP olmak üzere 3 arka kameraya sahip. 8 çekirdekli işlemci ile maksimum güce ulaşılmasına ve 5.000 mAh'lık güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrüne olanak tanıyor. Dahili 8GB RAM ve 4GB VRAM (Sanal RAM) desteği ile toplam 12GB RAM'e çıkabilen telefon, uygulamalar arası hızlı geçişi, akıcı kullanımı ve yüksek oyun performansı vaat ediyor. Casper VIA'nın yeni akıllı telefon modeli, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM'a sahip geniş depolama alanını da barındırıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 50 MP KAMERA İLE KUSURSUZ FOTOĞRAFLAR

İşte "O" an dedirten ve en mutlu dakikaların hatırlanmasına yardımcı olan fotoğrafların kusursuz olması için kullanılan kamera teknolojisi telefon tercihinde ciddi önem arz ediyor. Yüksek teknolojiye sahip kameraların bulunduğu telefonlar da bu nedenle kullanıcıların ilk tercihini oluşturuyor. Yapay zeka destekli Arcsoft 50MP ana kamerasıyla unutulmaz anları kusursuz fotoğraflayan Casper VIA F30 Plus, 2MP Bokeh (Portre) kamerası ile fotoğraflara derinlik katabiliyor, 2MP Makro kamerayla da en ince ayrıntıları yakalayabiliyor. Ayrıca 8MP'lik ön kamerasında da etkileyici selfielerin çekilmesine yardımcı oluyor.

GENİŞ EKRANDA ULTRA AKICI PERFORMANS ARTIK MÜMKÜN

Kullanıcıların bir akıllı telefondan beklentisini karşılayabilecek özelliklerin başında depolama kapasitesi, akıcı kullanım sağlayacak güçlü işlemci, uzun pil ömrü ve geniş ekrana sahip olmak da yer alıyor. Geniş ekranlarda videolar izlemek ve oyun oynamak isteyen kullanıcılar 20:9 görüntü oranına, %89 ekran gövde oranına ve 400 NIT parlaklık değerindeki HD 6.5" ekrana sahip Casper VIA F30 Plus telefonuyla ultra geniş ekranda konforlu bir görüntüleme deneyimi yaşayabiliyor. Damla çentik ekranın bulunduğu VIA F30 Plus, 8.5mm incelikte olmasına rağmen 8 çekirdekli işlemcisiyle çoklu görevlerde de maksimum hızda kullanım sunuyor. Dahili 8GB RAM ve 4GB VRAM (Sanal RAM) desteği ile 12GB'a çıkabilen telefon, hızlı geçişi, akıcı kullanımı ve yüksek oyun performansını da vadeden Casper VIA'nın yeni akıllı telefon modeli, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM'a sahip geniş depolama alanını da barındırıyor. 5000 mAh değerine ve akıllı enerji yönetimi teknolojisine sahip pili sayesinde uzun batarya ömrü ve kaliteli deneyimler de sunan VIA F30 Plus, kullanıcılara 1 şarjla 11 saat video izlemeye ve 31 saat müzik dinlemeye olanak tanıyor. Dokunmatik parmak izi ve yüz tanıma sensörleriyle de yüksek güvenlik düzeyinde kullanımların gerçekleştirildiği yeni VIA F30 Plus, Android 12 sürümüyle de kullanıcılara en güncel ayrıcalıkları sunuyor.

Casper VIA F30 Plus ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/telefon/casper-via-f30-plus linkinden ulaşabilirsiniz.