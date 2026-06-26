Bir ülke daha Euro’ya geçiyor! Forint tedavülden kalkacak mı?

EKONOMİK ŞARTLAR SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR

Magyar, kamuoyu araştırmalarına göre Macar vatandaşlarının önemli bir bölümünün euroya geçişi desteklediğini ifade etti. Ancak mevcut ekonomik göstergeler nedeniyle bu hedefe ulaşmanın kısa vadede kolay olmayacağını da vurguladı.

Başbakanın açıklamalarının ardından Macar forinti değer kazanırken, ülkenin devlet tahvillerinin getirilerinde düşüş yaşandı. Uzmanlar, bu gelişmeyi yatırımcı güveninin artmasına yönelik olumlu bir sinyal olarak değerlendirdi.