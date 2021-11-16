Bireysel emeklilik rekorlara koşuyor

TÜRKİYE Sigorta Birliği
Başkanı Atilla Benli, BES ve OKS'de 200 milyar TL fon büyüklüğünün aşılmasının sektöre büyük heyecan yaşattığını belirtti. Benli: "Özel emeklilik
sistemi, ülkemizde tasarruf bilincinin artmasında önemli bir yere sahip. Sistem için önemli bir eşik olan 200 milyar TL fon büyüklüğü ile 13 milyon katılımcı sayısının yıl bitmeden aşılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni rekorlara koşarken, devletimizin yüzde 25 oranındaki katkısı ise sisteme olan güvenin en önemli teminatı." Benli, 2013'ten bu yana 'devlet katkısı', 2017'de başlayan 'otomatik katılım' ve yalnızca beş aydır uygulanan '18 yaş altına BES'in oluşturduğu ilgi ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısının aşıldığını belirtti. Benli, "2022 yılında yeni rekorlar bizleri bekliyor" dedi. BES'te beş ay gibi kısa zamanda 18 yaş altında 102 bini aşan çocuk sisteme girdi. Böylece 107 milyon TL fon büyüklüğü ve 15 milyon TL devlet katkısına ulaşıldı.