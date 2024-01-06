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Giriş Tarihi: 6.1.2024 12:35 Son Güncelleme: 6.1.2024 12:35

Bireysel sulama sistemlerinde hibe limiti yükseltildi

Bireysel sulama sistemleri desteklemeleri kapsamında, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye çıkarıldı.

DHA
Bireysel sulama sistemlerinde hibe limiti yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün, 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği', Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde yapılan değişiklikle bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. 2024 yılı hibe programına, 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren 45 gün içinde başvurular alınmaya başlayacak. Yapılan tebliğ değişikliği ile tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, Modern Basınçlı Sulama Sistemlerine olan başvurunun artması, daha rekabetçi bir ortamın oluşması amaçlanıyor. Ayrıca, bütçeden ayrılan ödeneğin kullanılması, yüzde 50 hibe desteği oranından azami bir şekilde istifade edilmesi, hibe program iş süreçlerinin kısaltılması ile üretim sezonu içerisinde sistemin çalışır vaziyette olmasının hedeflendiği bildirildi.

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Bireysel sulama sistemlerinde hibe limiti yükseltildi
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