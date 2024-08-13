Birikimi olan eve yatırdı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Böylece hem yılın zirvesi görüldü hem de tüm zamanların en iyi ikinci temmuz ayı satışı gerçekleşti. Bu satış sayısı, 2023 Aralık'ta gerçekleştirilen 138 bin 577 konut satışından sonra son iki yılın en yüksek ikinci seviyesi olarak kayıtlara geçti. Konut satışlarının temmuzda hızlı yükselmesinin arkasında özellikle yeni konut üreten firmaların kendi bünyelerinde yaptığı kredili satış kampanyaları var. Düşük peşinat, 36 aya kadar 0 faizli ya da yüzde 1 seviyesindeki vade imkânları, tüketicinin elindeki birikimi gayrimenkul yatırımına dönüştürmesinin önünü açtı.Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Neşecan Çekici, ipotekli satışlardaki düşüşün devam ettiğini, temmuzda ilk el satışların yüzde 28.9, ikinci ellerin ise yüzde 10.8 arttığını anlattı. Çekici, "Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesiyle artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor" dedi. Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da, bekleyen talebin harekete geçmeye başladığını söyledi. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da satışlarda yukarı yönlü hareketin başladığını dile getirdi.