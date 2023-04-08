Birinin çalışanı olmayı hedeflemeyin

GELECEK Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere üniversiteye başlarken ilk hedeflerinin bir yerde istihdam edilmek, birinin çalışanı olmak olmaması gerektiği öğüdünde bulundu. Toplantıya makam aracı Togg ile gelen Bakan Varank, "2025 itibarıyla 5 bin melek yatırımcı, 2.5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2.5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turcorn ve 5 decacorna mutlaka ulaşacağız. İnanın her sene dünyada belki binlerce strateji belgesi çöp oluyordur. Ancak biz girişimcilik stratejimizi çöp olsun diye hazırlamadık. Zor ama ulaşılabilir hedefler üzerine oturttuk" dedi.