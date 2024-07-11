Birkaç ay sabredelim sonuçları göreceğiz

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 67. Genel Kurulu'nda konuştu. Negatif olmak için hiçbir sebep bulunmadığını belirten Şimşek, "Türkiye'nin avantajları, güçlü yönleri çok daha baskın. Sadece yapmamız gereken biraz daha sabretmek. Önemli eşiği aştık, hakikaten zorlu bir süreci geride bıraktık. Sabredersek önümüzdeki birkaç ay bu programın sonuçlarını çok daha iyi bir şekilde göreceğiz, hissedeceğiz" dedi. Dezenflasyonist sürecin başında olduklarını dile getiren Şimşek, "Haziranda, ilk yıllık bazda enflasyonda düşüşü gördük. Bu düşüş temmuzda, ağustosta, eylülde hızlanarak devam edecek. Yılın sonunda Merkez Bankamızın hedefi tabii yüzde 38 ama bandın üst kısmı yüzde 42. Biz buraya yakınsayacağımıza, bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyoruz. Beklentilerde iyileşme var. Enflasyon düştükçe bu iyileşme devam edecek" diye konuştu. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, da Türk bankacılık sektörünün güven veren yapısının yatırım noktasında dikkati çektiğini belirterek, "Bu durum son dönemde, 2'si dijital, 7 bankanın faaliyete başlamasıyla da kendini göstermiştir" ifadesini kullandı. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, yabancı para mevduattan TL mevduata geçişin hızlandığını belirterek, "2024 Haziran itibarıyla, son bir yılda, DDM ve KKM hariç standart TL mevduatın payı 17 puan artarak yüzde 50'ye yükselmiştir" dedi.