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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Birlas büyümeyi sürdürecek

Birlas büyümeyi sürdürecek
Birlas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Demirağ, 2023'te de büyümeye devam edeceklerini belirterek, "Bunu sağlamak için dağıtım, IT ve insan kaynaklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. Birlas şirketler grubunun bünyesinde otomotiv alanında faaliyet gösteren 3 şirketi barındırdığını ifade eden Demirağ, "Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Birlas şirketlerinin dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla 2022'de Antalya'da yeni bir lojistik merkezini hizmete açtık. Pazarlama ekibimizi bu yıl ilave çalışanlarla güçlendirmeyi planladık" şeklinde konuştu.
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Birlas büyümeyi sürdürecek
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