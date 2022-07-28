Birleşik Krallık ile Türkiye ikili ticaret hacminde 20 milyar sterline koşuyor

Poleo, Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın vazgeçilmez bir ortağı olarak gördüğünü hatırlattı.

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında 2020 sonunda imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile ikili ticaretin 2021 yılının sonu itibarıyla 18,1 milyar sterlin seviyesine ulaştığının altını çizen Poleo, şunları kaydetti:

"Brexit sonrasında Türkiye ve Birleşik Krallık olarak AB içerisinde olmayan iki büyük Avrupa ülkesi konumundayız. AB ve Avrupa Konseyi gibi Avrupalı kurumlar ile bağlantılarımıza çok büyük bir değer vermekle birlikte, her ikimiz de dünyanın diğer bölgelerinde de yoğun çalışmalar içerisindeyiz.

Birleşik Krallık olarak Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmeye ve her iki ülkeyi de daha güvenli ve refahı daha yüksek hale getirmeye çalışıyoruz. Bu da bölgesel istikrar ve güvenlik konusunda birlikte çalışmamız, terörle mücadelede ortak olmamız ve ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi artırmamız gerektiği anlamına geliyor."