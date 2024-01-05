Birleşik Krallık’la STA genişletilecek

TicaretBakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) geliştirilmesi ve yeni alanlara genişletilmesi konusunda iç müzakerelerin yapıldığını belirterek, "2024 yılı içerisinde, Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, 7. Dönem Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından Bolat ve Badenoch, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nı imzaladı. Bolat, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları söyledi. Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch da iki ülke arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını söyledi.