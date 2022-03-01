Birleşmiş Milletler: İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri Afrika’daki tarım ürünlerine zarar veriyor





ZARAR GÖREN TARIM ARAZİLERİ NEDENİYLE GIDA SORUNU YAŞANIYOR



Zarar gören tarım arazileri nedeniyle gıda sorunu yaşandığına dikkat çekilen raporda, özellikle Sahra Altı Afrika'da buğday ve mısır gibi ürünlerin iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Raporda, iklim değişikliğinin, 1961'den bu yana Afrika'daki tarım arazilerini üçte bir oranında (yüzde 34) azaltırken bu oranın, diğer tüm bölgelerden daha fazla olduğu vurgulandı.