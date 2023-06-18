BİSSE’den Babalar Günü’nde Çocuklarla Bütünleşen Koleksiyon

Türkiye'nin hazır giyimdeki en köklü markalarından olan BİSSE, erkek giyiminde yarattığı şık ve benzersiz tasarımlarıyla adından söz ettirmeye devam ederken, babalar ve çocukları arasındaki bağı daha da benzersiz kılacak tasarımlara da imza atıyor.

BİSSE, Babalar Günü'ne kullanıcıları yeni bir koleksiyonla tanıştırıyor. Çocuklar için tasarlanan yeni "Bisse Nesilden Nesile Koleksiyonu" babalara çocuklarıyla aynı tarzda giyinme olanağı sunuyor. Koleksiyonda Bisse gömlek koleksiyonun en beğenilen parçaları çocuklara uygun olarak üretildi. 4- 10 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan gömleklerde birçok renk seçeneği bulunuyor.

KOLEKSİYONU, BİSSE 3'ÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİLERİ TANITIYOR

Bisse Çocuk Gömlek Koleksiyonu için çekilen reklam filminde BİSSE'nin 3'üncü kuşak temsilcisi Mustafa Batu Kefeli yer alıyor. BİSSE Group CEO'su Ahmet Onur Kefeli'nin oğlu Mustafa Batu Kefeli, BİSSE'nin reklam yüzü olan Richard Biedul ile kamera karşısına geçerek şimdiden çalışmaya başladı.

HER BEDENE VE ZEVKE UYGUN GÖMLEK

BİSSE, %100 pamuktan üretilen ve leke tutmayan WaterProof gömleklerden üst düzey el emeği ve kaliteli kumaşlardan üretilen Platium Series gömleklere, genç ve sportif giyinmeyi sevenler için apaş yakalı Trend gömleklerden özellikle bahar aylarında içine t-shirt ile uyum sağlayabilecek 4 farklı renkteki Ceket gömleklere ve kumaş üzerine baskı yapılarak elde edilen farklı desenlerle modern görünüm sağlayan Print gömlekleri ile Babalar Günü'nde her zenk ve bedene uygun alternatifi bir arada sunuyor.

Bisse 2023 İlkbahar – Yaz Koleksiyonu'nu ve Çocuk Gömlek Koleksiyonu'nu Bisse mağazalarında ve www.bisse.com adresinden bulabilirsiniz.