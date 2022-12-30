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Giriş Tarihi: 31.12.2022

BiTaksi 2.5 milyon kez indirildi

BiTaksi 2.5 milyon kez indirildi
BiTAKSİ, 2022 yılı kullanım alışkanlıkları endeksini açıkladı. Yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin 15 kentinde hizmet veren BiTaksi bu sene 200 milyondan fazla defa açıldı, 2.5 milyon kez indirildi. İstanbul'daki taksilerin dörtte üçü ise BiTaksi sürücüsü oldu. En fazla yolculuk sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde gerçekleşirken, hafta sonu ise 21.00-01.00 arasında daha çok tercih edildi. Yolculuklarda en çok gidilen ilçeler Anadolu yakasında Kadıköy, Ataşehir, Avrupa yakasında ise Beşiktaş ve Şişli oldu. En uzun yolculuk 138 km'lik mesafeyle Antalya ile Alanya arasında yapılırken, diğer uzun yolculuklar İstanbul'dan Sapanca'ya ve Kayseri'den Kapadokya'ya gerçekleşti. Yolculukların üçte biri online ödenirken, kartlı yolculukların yüzde 20'sinde bahşiş verildi. En yüksek bahşiş tutarı ise 350 TL oldu. En fazla çağrı yapan kişi 660 kez BiTaksi çağırarak 2022 yılının her gününde taksi kullandı. BiTaksi uygulamasında kullanıcılar, her iki yolculuktan birini puanladı.

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BiTaksi 2.5 milyon kez indirildi
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