Bitki ıslahında atağa kalktık

Dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak görülen kuraklık ve iklim değişikliği ile başa çıkabilmek için bitki ıslah çalışmalarının önemi her geçen gün artıyor. Türkiye'de tohumculuk sektörünün en önemli bileşeni olarak bitki ıslahı da son yıllarda hızlı bir gelişme gösteriyor. Önemli ölçüde zaman, emek, bilgi, teknoloji ve para gerektiren bitki ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları ülkemizde hem kamu hem de özel sektör tarafından yürütülüyor. 2008 yılında kurulan Bitki Islahçıları Alt Birliği (Bİ- SAB), yaptığı başarılı çalışmalarla ülkemiz tarımına önemli hizmetlerde bulunuyor.