Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bitki ıslahında atağa kalktık
Giriş Tarihi: 14.5.2023

Bitki ıslahında atağa kalktık

Bitki ıslahında atağa kalktık
Dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak görülen kuraklık ve iklim değişikliği ile başa çıkabilmek için bitki ıslah çalışmalarının önemi her geçen gün artıyor. Türkiye'de tohumculuk sektörünün en önemli bileşeni olarak bitki ıslahı da son yıllarda hızlı bir gelişme gösteriyor. Önemli ölçüde zaman, emek, bilgi, teknoloji ve para gerektiren bitki ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları ülkemizde hem kamu hem de özel sektör tarafından yürütülüyor. 2008 yılında kurulan Bitki Islahçıları Alt Birliği (Bİ- SAB), yaptığı başarılı çalışmalarla ülkemiz tarımına önemli hizmetlerde bulunuyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitki ıslahında atağa kalktık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA