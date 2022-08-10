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Giriş Tarihi: 10.8.2022 14:08

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 17 Eylül'de yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Tarım ve Ormanm Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi
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