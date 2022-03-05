Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bitkisel yağlarda gümrük vergisi sıfırlandı
Giriş Tarihi: 5.3.2022

Bitkisel yağlarda gümrük vergisi sıfırlandı

Bitkisel yağlarda gümrük vergisi sıfırlandı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası gündeme gelebilecek yağ sorunun çözümü için önlem alındı. Teknik ve sınai amaçla kullanılan yağlar ile rep ve kolza tohumu ithalatından gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklikler yapan karara göre, ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında ham, prina, soya, aspir, ayçiçek tohumu ve mısır yağları bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında buğday ve mısır fiyatları çok hızlı yükselmişti. Buğday ve mısır fiyatları 2022 başından bugüne kadar sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 21 arttı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitkisel yağlarda gümrük vergisi sıfırlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA