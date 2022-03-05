Bitkisel yağlarda gümrük vergisi sıfırlandı

Rusya
'nın Ukrayna
'ya saldırısı sonrası gündeme gelebilecek yağ sorunun çözümü için önlem alındı. Teknik ve sınai amaçla kullanılan yağlar ile rep ve kolza tohumu ithalatından gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklikler yapan karara göre, ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında ham, prina, soya, aspir, ayçiçek tohumu
ve mısır yağları bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında buğday ve mısır fiyatları çok hızlı yükselmişti. Buğday ve mısır fiyatları 2022 başından bugüne kadar sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 21 arttı.