Bitlis'te "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

Tatvan'da konut için başvuran Refik Eşim ise "İsmimiz çıksa da çıkmasa da hayırlısı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bedevi Turan da evinin olmadığını bildirerek, "İnşallah ismimiz kurada çıkar. Böyle bir imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Dilerim kimse evsiz kalmaz. Çok heyecanlıyım. Buradan mutlu çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Bitlis merkezde 250, Tatvan'da 450, Ahlat'ta 200, Hizan'da 80, Adilcevaz'da 200, Ovakışla beldesinde ise 70 konut inşa edilecek.