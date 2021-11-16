Biyometri çözümleri dünyaya açan başarı

HITACHI, Mitsubishi
ve Çalık Grubu
HMC Digital çatısında güçlerini birleştirdi. Oluşum kısa süre içinde de biyometri çözümleri alanında dünyada söz sahibi oldu. Bizde HMC Digital'in başarı hikâyesini, 3 dev şirketin güçlerini birleştirmesindeki hedeflerini ve Türkiye
'de sunacakları hizmetlerle ilgili bütün merak edilenleri HMC Digital İş Geliştirme Müdürü Ömer Kadakal anlattı. Hitachi'nin biyometrik teknolojisinin yüz tanıma ve parmak izi teknolojisinden farklı olduğunu ifade eden Kadakal, "Hitachi biyometrik çözümleri sayesinde parola ortadan kalkıyor. Çünkü artık kimlik tespiti veya doğrulası parmak deseninizden oluşturduğumuz nümerik kodlar üzerinden yapılıyor. Daha sade bir anlatımla şifre ve parolalarınız artık parmağınızda saklı. Sonuç olarak erişmek istenilen şeye yetkili kişi olarak sizden başkasının erişebilme olasılığını ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi. Kadakal, HMC Digital'in sektörlerin sorunlarına nasıl çözümler sunduğunu ise şu sözlerle anlattı: "Yüksek güvenliği önceleyen finans, bankacılık ve telekom sektörlerinin geldiğini söyleyebiliriz. Bankacılık sektörü güvenliği yüksek olması gereken bir sektör olduğundan parola gibi güvenliği zafiyete uğratan bir yöntem artık istenilmiyor. Dolayısıyla biyometrik kullanımı bu güvenliğin artırılması yönünde büyük katkı sağlıyor. Örneğin, sayısız firmanın binlerce çalışanı havaalanı gibi yüksek güvenlik gerektiren kritik yerlere hala kartlı sistemlerle ulaşabiliyor. Oysaki biyometri kartların paylaşılmasından kaynaklı güvenlik açığını da ortadan kaldırıyor."