Bizim Dünyamız Vakfı ’2022 Yılın İklim Liderleri Ödülleri’ sahiplerini buldu

İklim değişikliğiyle mücadele ve "Temiz Su, Temiz Toprak, Temiz Hava" hedefiyle 2019'da kurulan Bizim Dünyamız Vakfınca düzenlenen ödül töreni, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda yapıldı.

İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atan, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalar yürüten kurum ve kişilerin faaliyetlerini duyurmak, farkındalık yaratmak ve benzer çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik yaptı.

Halisçelik, "İklim değişikliği bizde çok yeni bir olgu. Toplum henüz buna alışkın değil ve bizim bunu insanlara anlatıp geniş kitlelere ulaştırabilmemiz lazım. Bugün hepimizin burada bulunmasının nedeni aslında geleceğe yaşanabilir bir gelecek bırakmak." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından ödüllerin takdimine geçildi.

Medya kategorisinde Anadolu Ajansı iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre konusunda, haberciliğe yeni bir anlayış getirerek ürettiği farklı içerikleri tüm dünyaya servis etmesi ve Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğü Yeşilhat'ı hayata geçirmesi dolayısıyla ödüllendirildi.

AA adına Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Ozan Bakır, ödülü Halisçelik'in elinden aldı.

Tören, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Halisçelik, mütevelli heyeti üyeleri Dr. Ender Saraç ve ressam İsmail Acar ile ödül alanların katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.