Bizim Toptan’dan ramazan kampanyası

Bizim Toptan, ramazan ayına özel kampanya başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Ramazan'a Hoş Geldik' temasıyla gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 9 Nisan'a kadar 1000 liralık alışveriş yapan yeni bireysel müşterilere 2 litre ayçiçek yağı hediye edilecek.

Şirket, ramazan boyunca tüm müşteri gruplarına yönelik farklı kampanyalar da paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, ramazanı kampanyayla güzel karşıladıklarını belirterek, Özellikle Ülker Bizim Topraklardan, Ömür, Aytaç Kahvaltılık ürünleri, Besler, Obaçay gibi tüm Türkiye'de tüketilen, nitelik ve lezzetleriyle öne çıkan öz markalı ürünlerimiz ve ucuz fiyatlarımızla müşterilerimizin sofralarındaki bereketi artırmak istiyoruz. Bu aya özel hayata geçirdiğimiz kampanyalarla ramazan ayının bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu müşterilerimizle birlikte yaşamayı temenni ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Şirket, baklagillerden süt ürünlerine, çaydan şekere, undan salçaya kendi markalı ürünlerinin yanı sıra, ulusal markalı birçok üründe de fiyatları uygun seviyede tutarak iftar ve sahur sofralarının uygun bütçeyle hazırlanmasına katkı sağlayacak.

Ramazan süresince sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde israfın engellenmesine destek olmak amacıyla, şirketin YouTube kanalında 'Sıfır Atık Mutfak' konseptiyle şirket şeflerinden iftar ve sahurlar için yemek tarifleri yayınlanacak.

Videolarda sürdürülebilir bir mutfak için püf noktaları paylaşılırken, artan yemeği değerlendirme yöntemleri, gıdaların ömrünü uzatmak için iyi saklama koşulları gibi konularda ipuçları verilecek.