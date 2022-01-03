‘Bizim yönetim anlayışımızda temel atmama törenleri değil hizmete açma törenleri var’

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Yayalar İstasyonu Şantiye ziyaretinde bulundu.



Bakan Karaismailoğlu, şantiye ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2021 de de milletimizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak, gençlerimize aydınlık bir gelecek bırakacak büyük projeleri hayata geçirdik. Projelerimizle, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 yılına kadar olan yatırımlarını, planladık. Yılın ilk günleri içerisinde Türksat 5A uydumuzu yörüngesine fırlattık ve 28 Haziran'da hizmete aldık. Yeni nesil haberleşme uydumuz Türksat 5B'yi de yörüngesine fırlattık. Bir yıl içinde 2 haberleşme uydusunu yörüngesine fırlatarak tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik" dedi.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler ile Başakşehir Kavşakları arasında kalan 7'nci kesimini hizmete alınarak İstanbul'un en uzun ve en geniş tüneli ile birlikte otoyolun 400 kilometresinin hizmete açıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Ispartakule-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun çalışmalarına da başladık. Bu proje kapsamında Sazlıdere Barajı üzerinde yapım çalışmalarını başlattığımız Sazlıdere Köprüsü ile Kanal İstanbul Projesi'ne de start verdik. Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlatan ve dünyaya örnek bir çevre ve teknoloji projesi olan Avrupa'nın en yüksek kulesi Çamlıca Kulesi'ni milletimizin hizmetine sunduk. Yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesi ile açılışını yaptığımız Filyos Limanı'nı Karadeniz'in yeni lojistik üssü ve büyük tonajlı gemilerin yeni adresi yaptık. Ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye montajlarını da tamamlayıp Çok önemli bir aşamayı geride bıraktık. Artık projemizde sona yaklaştık" diye konuştu.

2022 yılının mevcut projeleri bitirip, yeni projelerin hayata geçirileceği yoğun bir yıl olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "2022 çok büyük ve önemli kent içi raylı sistem projelerinin de hayata geçeceği bir yıl olacak. 2002 yılından bu yana milletimizin hizmetlileri olarak İstanbul'a yatırımlarımızı hiç azaltmadık. Dünya kenti İstanbul'un, toplu ulaşımında konforu ve hızı artırmanın peşindeyiz. İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek.



İSTANBUL'U BİRİLERİNİN KEYFİNE BIRAKAMAZDIK



İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamayacaklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Pendik – Tavşantepe – Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı dahil İstanbul'da toplam uzunluğu 103,3 kilometre olan 7 ayrı raylı sistem hattında çalıştıklarını vurguladı. Çalışmaların devam ettiği hatları ise şu şekilde sıraladı:



*Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı), metro hattı

*Başakşehir-Çam ve Sakura hastanesi-Kayaşehir, metro hattı

*Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, metro hattı

*Beşiktaş(Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı

*Üsküdar Altunizade-Çamlıca -Ferah Mahalles—Bosna Bulvarı Metro hattı

*Zeytinburnu (Kazlıçeşme) – Fatih (Sirkeci) Raylı Sistem Ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projeleri

Karaismailoğlu ayrıca çalışmalarla birlikte İstanbul'daki mevcut 251 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 354,3 kilometreye yükseltileceğini belirtti. Projelerin ise bu yılın ilk yarısından itibaren işletmeye açarak 2023 yılında hepsini hizmete sunulmuş olacağını söyleyerek "Böylece İstanbul'daki raylı sistem ağının %52'si Bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktır" diye konuştu. Ayrıca ülke genelinde 5 bin 176 km demiryolu hattında çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.



KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTINI CUMARTESİ GÜNÜ HİZMETE ALIYORUZ



Konya-Karaman Hızlı tren hattının Cumartesi günü hizmete açılacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas, Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy, Çerkezköy-Edirne-Kapıkule, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Gaziantep, Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin Yenice, Ankara (Yerköy) - Kayseri, Ayrıca iki uluslararası havalimanını birleştirecek Gebze - Sabiha Gökçen Havalimanı -Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı- Halkalı, çatalca hızlı tren hatlarında çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.



Ziyarette bulunduğu Pendik – Tavşantepe – Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki çalışmalarla ilgili teknik bilgileri de paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "7,4 kilometre uzunluğundaki projemizde Fevzi Çakmak (Hastane), Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları bulunuyor. 80 kilometre işletme hızıyla ulaşımın sağlanacağı hattımızın saatlik yolcu kapasitesi 70 bin yolcu olacaktır. Hattın tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı'nın kesintisiz devamı sağlanacak. Havalimanına doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik ulaşım mümkün olurken Pendik'in kuzey bölümü metroyla buluşacaktır" dedi. Proje kapsamında bugüne kadar yapılanları ise şu şekilde sıraladı:



*14 bin 536 metre ray montajı yaptık.

*15 bin 970 metre tünel kazılarak, tünel yapım işleri tamamlandı.

*4 istasyonda 99 bin 350 metreküp betonarme imalatı yaptık.

*Elektromekanik imalatlarımızı yüzde 70 seviyesine getirdik.

*Projemizi, bu yılın ilk yarısında tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunacağız.



185 MİLYON EURO KAZANÇ SAĞLANACAK



Hattın tamamlanmasıyla Kadıköy'den metroyla 48 dakikada havalimanına varılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kartal'dan 18 dakikada, Pendik Tavşantepeden 10 dakikada Sabiha Gökçen havalimanına ulaşabilecek. Metro hattımızın hizmete açılmasıyla birlikte, Karayolu bakım ve işletmesi açısından, Kaza kazancı, hava kirliliği, gürültü, doğa, yeşil arazi, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su temizliğinin korunması gibi faydalar açısından 23 yıllık periyotta, ülkemizin ekonomik kazancı 185 milyon Euro olacaktır" dedi.



Konuşmasında AK Parti olarak yönetim anlayışında 'temel atmama töreni' değil hizmete açma törenleri olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Maalesef, İstanbul'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptıklarını zannedenler hiç bir zaman İstanbul'a hizmetleri ile gündeme gelemediler. Liyakatsiz kadrolarla İstanbul'u başarısızlık girdabına sürükleyenleri en kısa zamanda üzerlerine vazife olan işlerle meşgul olmalarını İstanbullular bekliyor. Bizim hizmet anlayışımızda, proje temellerini hafriyatla kapatmak değil, projelerin, hizmetlerin önünü açmak vardır. Bizim ulaşım politikamızda, yolda kalan otobüsler değil, saatte 70 bin, günde 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyacak metro hatları var.