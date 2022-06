Blue Diamond’dan marka yüzü Meryem Uzerli ile görkemli bir davet

Blue Diamond, elde ettiği başarısını ve Meryem Uzerli ile işbirliğini kutlamak üzere 25 Mayıs Çarşamba günü Çırağan Sarayı'ndan bir davet düzenledi.

Blue Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş'in ev sahipliğindeki davete Meryem Uzerli'nin yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede Enbe Orkestrası sahne aldı.

EMİL GÜZELİŞ: "MERYEM UZERLİ İLE GÜZEL BİR YOLCULUĞA BAŞLADIK"

"Yaptığımız ticari yatırımlar ve iletişim stratejimiz ile Blue Diamond, Türkiye'nin en yaygın pırlanta perakendecisi oldu" diyen Blue Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, bu alandaki çalışmalara ve gerçekleştirilen iş birliğine dair şunları dile getirdi: "Blue Diamond olarak iletişime ve sürekliliğine önem veren bir markayız. Reklamlarımıza 5 yıl önce başladık. Geçen yılın sonundan itibaren yolumuza, hem ülkemizde hem de yurtdışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçımız Meryem Uzerli ile devam ediyoruz. Meryem Uzerli, içtenliği ile markamıza çok yakışıyor. Kendisiyle güzel bir yolculuğa başladık, projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum."

ŞÜKRAN GÜZELİŞ: "BLUE DİAMOND'IN DÜNYASI İLE MERYEM UZERLİ'NİN IŞILTISI, ÇOK KEYİFLİ BİR BULUŞMA OLDU"

Blue Diamond Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Pırlanta her kadının hayali. Blue Diamond, farklı zevklere ve bütçelere seslenen geniş koleksiyonu ile bu hayali gerçeğe dönüştürüyor. Blue Diamond olarak her zaman pırlantanın ulaşılabilir bir lüks olduğunu anlattık. Kısa bir süre önce Meryem Uzerli ile yollarımızı birleştirdik. Meryem'in inanılmaz güzel bir enerjisi ve ışıltısı var. Blue Diamond'ın dünyası ile Meryem'in bu ışıltısı çok keyifli bir şekilde buluştu. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

MERYEM UZERLİ: "BLUE DİAMOND HER KADININ HAKKI"

Blue Diamond'ın reklam yüzü Meryem Uzerli ise konuşmasında; "Proje bana ulaştığında çok heyecanlandım. Blue Diamond, çok başarılı ve alanında uzman bir marka. Reklam senaryolarının samimiyeti beni etkiledi. Filmlerimiz markayı olduğu kadar beni de yansıttığı için çok içime sindi. Senaryolarda film seti, gala gecesi gibi gerçek hayatıma yakın kareler de yer alıyor. Pırlantaların ışıltısı, zarafeti, şıklığı her kadın gibi beni de çok etkiliyor. Blue Diamond reklam filmlerinde olmak, pırlantalarla poz vermek gerçekten harika bir his" dedi.

Geniş koleksiyonu ve avantajlı fiyatlarıyla mücevheri ulaşılabilir hale getiren Blue Diamond, ürün kalitesi ve uygun fiyat politikası ile dikkat çekiyor.