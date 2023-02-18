BM Kalkınma Programı’ndan enkaz kaldırma çağrısı

UNDP, BM'in Türkiye depremleri için 1 milyar dolarlık 'Hızlı Çağrı' kapsamında depremden hasar gören kentlerdeki enkazların çevreye duyarlı biçimde kaldırılması ve buralardaki halkın hızlı kalkınması için 113.5 milyon dolar çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada "BM tarafından başlatılan Türkiye depremi Hızlı Çağrısı kapsamında, topluluk düzeyinde hassas gruplara hizmet sağlamak ve geçim kaynaklarını eski haline getirmek adına çevreye duyarlı bir şekilde enkaz kaldırma için 113,5 milyon ABD Doları talep ediyoruz" denildi.