Bodrum Akdeniz’deki lüks açığını kapatabilir

Küresel otelcilik ve gayrimenkul geliştirme alanında 44 ülkede 450 projeye imza atan Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan, Akdeniz'de özellikle lüks turizm alanında bir açık olduğunu belirtti. Lüks segmentte toparlama gördükleri için destinasyona göre otel değil direkt olarak otelin kendisini bir ürün olarak hazırladıklarını belirten İsvan, "Mandarin Bodrum'u ilk kurguladığımızda yatırımcı ve bankalar neden söz ettiğimizi anlayamadı. Bodrum oteli olarak değil, Akdeniz oteli olarak tasarladık. Yakındaki müşteriler yerine rakiplere odaklandık. Ürün önce destinasyon, sonra otel olarak projelendirildi. Akdeniz'de lüks arzı çok azdı. Bodrum Mandarin bunu sağladı" dedi. Turizm trendlerini ve bunların geleceğini hem sahada yapılan çalışmalarla hem de data kullanarak yaptıklarını belirten İsvan, "Amerika'nın en az 5 kat büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi. 500 ODALI PROJEServotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil, şu anda İGA için İstanbul Havalimanı'nda mega bir Hilton projesine başladıklarını ve 500 odalı projenin havalimanından yürüme mesafesinde olacağını söyledi.