Bodrum Akdeniz’deki lüks açığını kapatabilir

Otelcilik ve gayrimenkul geliştirme alanında 44 ülkede 450 projeye imza atan Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan, Akdeniz'de özellikle lüks turizm alanında bir açık olduğunu belirtti. İsvan, "İstatistiklere göre, pandemi sonrasında turizmin ekonomiye katkısı açısından yüzde 1.5-2 eksiğimiz kaldı. Yani pandemi öncesine göre turizm şu anda ekonomiye yüzde 98 katkı sağlıyor. Toparlanma oranı ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte, lüks segment, toparlanma sürecinde başı çekiyor. Pandemi sonrasında lükste toparlanma yıldan yıla yüzde 10-11 oranında bir artışla devam ediyor" dedi.Lüks segmentteki bu toparlamayı gördükleri için destinasyona göre otel değil direkt olarak otelin kendisini bir ürün olarak hazırladıklarını belirten İsvan, "Mandarin Bodrum örneğin, ilk kurguladığımızda yatırımcılar ve bankalar neden söz ettiğimizi anlayamadı. Bodrum oteli olarak değil, Akdeniz oteli olarak tasarladık. Yakındaki müşteriler yerine rakiplere odaklandık. Çevre otellere göre değil rakip setine göre de fiyatlandırma yaptık. Akdeniz'de lüks arzı çok azdı. Bodrum Mandarin bunu sağladı" dedi.Dünyadaki turizm trendlerini ve bunların geleceğini hem sahada yapılan çalışmalarla hem de data kullanarak yaptıklarını belirten İsvan, "Amerika'da ciddi bir potansiyel var. İngiltere'de GSYİH 45 bin dolar civarında ve bunun 1.600 dolarını seyahate harcıyor. Almanya 40-45 bin dolar GSYİH'ye sahipken 1.500 dolarını yurtdışı harcamalarına ayırıyor. Amerika'da 75 bin dolar GSYİH mevcutken, yurtdışı turizm harcaması 400 dolar. Amerika, GSYİH'sının yüzde 0.6'sını yurtdışı seyahat harcaması için ayırıyor. Amerika'nın en az 5 kat büyüme potansiyeli var" şeklinde konuştu. Servotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil de, şu anda İGA için İstanbul Havalimanı'nda mega bir Hilton projesine başladıklarını ve 500 odalı projenin havalimanından yürüme mesafesinde olacağını söyledi.