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Giriş Tarihi: 10.7.2022 16:50

Bodrum plajlarında bayram hareketliliği

DHA
Bodrum plajlarında bayram hareketliliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde plajlarda yoğunluk oluştu. Tatili kentte geçirenler, deniz ve güneşin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, arife günü başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü de devam etti. Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Göltürkbükü'nde deniz keyfi yapan yerli ve yabancı turistler, plajlarda güneşlendi. Bazı otellerde düzenlenen havuz partileri ise tatilcilerden ilgi gördü.

Ankara'da yaşayan Mert Taşkırına, tatilini geçirdiği Bodrum'un gündüz ayrı akşam ayrı güzel olduğunu dile getirerek, "Tatil gayet güzel, bayram tatili için geldik. Sabahları tekne turlarına katılıyoruz. Akşamları da eğlence mekanlarına gidiyoruz, tatil şu an çok güzel geçiyor" dedi. Ailesiyle tatil için Belçika'dan geldiklerini söyleyen Emine Yücel ise "Çocuklarımla tatil için Belçika'dan geldik. Bodrum'a geleli birkaç gün oldu. Hem biz hem de çocuklarımız burada olmaktan çok mutlu. Birlikte keyifli bir tatil geçiriyoruz" diye konuştu.

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Bodrum plajlarında bayram hareketliliği
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