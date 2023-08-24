Bodrum’a denizden turist yağıyor

Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Norwegian Jade, Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İsrailli olmak üzere toplam 2 bin 159 yolcu, bin 20 personel bulunurken, geminin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Kuşadası Limanı'ndan gelen Emerald Azurra ise Bodrum'a demirledi.

Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azurra'da ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere 72 yolcu ve 74 mürettebat bulunuyor. Emerald Azurra'nın Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.