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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Bodrum’da konkordato ilan eden otel yok

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da konkordato ilan eden otel yok
Bodrum Otelciler Derneği (BODER), bazı internet sitelerinde yayımlanan Bodrum'da 238 otelin konkordato ilan ettiği haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Bodrum'dan hiçbir otelin konkordato listesinde yer alamadığı, spekülatif yayınlarla Bodrum'a ve turizm sektörüne olumsuz bir algı zemini oluşturulmak istendiğini belirtildi. Söz konusu haberin tamamen yalan olduğu belirtilen açıklamada, listede Bodrum'dan hiçbir otelin bulunmadığı kaydedildi. BODER'den yapılan açıklamada, "Haberde sadece Bodrum değil Muğla ilimizdeki hiçbir otel ve veya şirketten bahsedilmemektedir. Bu durum turizm sektörü adına olumsuz bir algı zemini yaratmıştır" denildi.
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Bodrum’da konkordato ilan eden otel yok
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