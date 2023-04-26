Boe’den acı ıtıraf: İngiliz halkı fakir olduğunu kabullensin

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, İngiliz halkının artık daha fakir olduğunu ve halkın bunu kabullenmesi gerektiğini belirtti. Pill, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yapılan bir podcast yayına katılarak, İngiliz halkının yüksek enflasyon karşısında daha fakir olduğunu, bunu kabul ederek ücret artışı talebinde de bulunmaması gerektiğini söyledi.İngiltere'nin büyük bir doğalgaz ithalatçısı olduğunun altını çizen Pill, "Satın aldığınız şeyin maliyeti, sattığınız şeye kıyasla artmışsa, bu durumunuz daha da kötüleşecek demektir" ifadesini kullandı. Enflasyonun uzun süredir İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedef seviyesinin üzerinde olduğunu hatırlatan Pill, "Enflasyon istenmeyen bir şekilde çok uzun süredir tahminlerin üzerinde seyretmeye devam etti" ifadesini kullandı. Ülkede enflasyon bu yılın mart ayında yüzde 10,1 seviyesine gerilemesine rağmen halen çift hanelerde seyrediyor. Enflasyon, Ekim 2022'de yıllık bazda yüzde 11.1 artış kaydederek son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.İngiltere genelinde ihtiyaç sahiplerinin gıda gereksinimlerini karşıladığı 1.600'ün üzerinde gıda bankası ve gıda dağıtım noktası işleten Trussell Vakfının yıllık raporuna göre, son bir yılda 760 bini ilk kez olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişiye gıda kolisi yardımı yapıldı. Trussell Vakfının 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 dönemini kapsayan raporuna göre, gıda bankalarına ihtiyaç tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son bir yılda vakfın dağıttığı gıda kolisi sayısı 2 milyon 986 bin 203 oldu. Koli sayısında, salgın öncesine göre yüzde 57'lik artışın yaşandığı Aralık 2022'de her 8 saniyede bir gıda kolisi dağıtıldı.