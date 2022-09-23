Boeing anlaşma yoluna gitti! 200 milyon dolar ödeyecek

İkinci kazanın ardından Boeing ve Muilenburg'ün aksi bilgilerin farkında olmalarına rağmen kamuoyuna güvence vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şirketin yatırımcıları 737 MAX uçağı hakkında yanılttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna giderek 200 milyon dolar, Muilenburg'ün de 1 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gensler, "Bu iki uçak kazasının yol açtığı trajik can kaybını tarif edecek hiçbir kelime yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gensler, kriz anlarında halka açık şirketlerin ve yöneticilerin piyasalara tam, adil ve gerçeğe uygun açıklamalar yapmasının özellikle önemli olduğunu vurguladı.