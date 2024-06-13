Boğaz’dan Hazine’ye 300 milyon dolar

Türkiye'nin uluslararası arenada yürüttüğü güçlü diplomatik çalışmalar ile Türk Boğazlarından uğraksız şekilde geçen gemilerden alınan ücretler 39 yıl sonra ilk kez 2022'de artırılmıştı. Bu sayede daha önce boğaz geçişlerinden yıllık ortalama 40 milyon dolar gelir elde edilirken, geçtiğimiz yıl bu gelir 200 milyon dolara kadar yükseldi. Bu sene ise boğaz geçişlerinden 300 milyon dolar gelir bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "1983'ten 7 Ekim 2022'ye kadar sabitlenmiş bir değer üzerinden 0,80 Dolar ücret tahsil ediyorduk. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde yaptığımız güncelleme ile yaklaşık 5 kat arttırarak 4,08 dolara yükselttik. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'te 4.42 dolara çıkardık. Şimdi, 1 Temmuz 2024'ten itibaren de yeni bir güncelleme daha yaparak 5.07 dolara yükseltiyoruz" dedi. Son fiyat güncellemesine ilişkin verilere de değinen Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6.3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişi artmış olacak" ifadelerini kullandı. 2023 yılında İstanbul Boğazı'ndan 39 bin, Çanakkale Boğazı'ndan ise 44 bin 892 olmak üzere boğazlar 83 bin 892 gemi geçti. Bu sayı 2022'ye göre yüzde 8.2 arttı.