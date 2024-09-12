Boğaziçi Teknopark’tan Girişimcilere ve Ar-Ge Firmalarına Davet!

Boğaziçi Üniversitesi'nin köklü geçmişi ve güçlü altyapısıyla Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eden Boğaziçi Teknopark, ileri teknoloji alanında öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor. Teknopark, bünyesinde barındırdığı 44 Ar-Ge ve 16 Kuluçka firmasıyla bugüne kadar 740 projeye ev sahipliği yaptı. 14 yıllık geçmişiyle yenilikçi girişimleri destekleyen Boğaziçi Teknopark, Kuzey Kampüsü ve Kandilli Kampüsü'nde genişleyen alanlarıyla firmaların inovatif çözümler üretmesine ve Ar-Ge faaliyetlerini güçlendirmesine olanak tanıyor. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nin Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (LifeSci) gibi birçok önemli merkez ve ileri teknoloji altyapısı Ar-Ge firmaları için büyük bir avantaj sağlıyor.

"Ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir şekilde var olmayı hedefliyoruz"

Boğaziçi Teknopark, farklı girişimci profillerine yönelik çağrı programlarıyla girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyor. Bu kapsamda Genel Çağrı Programı, Bright Genç Girişim Programı ve Portekiz Hızlandırma Programı gibi birçok fırsat girişimcilerle buluşuyor. Boğaziçi Teknopark'ın yenilikçi projeler için ideal ortamı sağladığını vurgulayan Genel Müdür Dr. Cem Duran, "Bilimsel araştırmanın sınırlarını genişletmek ve inovatif fikirlerin önünü açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Girişimcileri geleceğe taşıyacak programlarla ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir şekilde var olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda girişimcileri, Boğaziçi Teknopark'a katılmaya ve sunduğumuz fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz. 30 Eylül'e kadar Genel Çağrı ve Bright Genç Girişim programlarımıza başvuruları kabul ediyoruz." dedi.

Genel Çağrı Programı girişimin her aşamasına hitap ediyor

Boğaziçi Teknopark, girişimcilik ekosistemine katılmak isteyenler için Genel Çağrı Programı ile kapılarını açıyor. Prototip aşamasındaki fikirlerden pazara giriş yapmaya hazır girişimlere kadar geniş bir yelpazede destek sunulan programdan, ürünü hazır olan veya pazarını doğrulayan girişimciler, Ar-Ge odaklı iş fikirleriyle faydalanabiliyor. Üniversite mezunları ve öğrencilerin yanı sıra ekip kurmayı planlayan girişimciler için de ideal olan program kapsamında toplanan girişimler yılda iki kez değerlendirme sürecine alınıyor. Bu yıl 30 Eylül - 4 Ekim arasında tamamlanması planlanan değerlendirme sürecinin ardından 7 Ekim'de program eğitimleri başlayacak.

Bright Genç Girişim Programı ile 100 bin TL destek

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Bright Genç Girişim Programı, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için bir platform sunuyor. Yıllık olarak düzenlenen programda öğrencilere girişimcilik ruhunu kazandırmanın yanında onları iş dünyasına hazırlamak hedefleniyor. Eylül - Haziran döneminde gerçekleşecek eğitimler ve Aralık ayında düzenlenecek Demo Day ile seçilen girişimler profesyonel mentorluk desteği alarak projelerini hayata geçirme fırsatı bulacak. Yenilikçi iş fikirleri olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasından seçilecek üç girişime yıllık 100 bin TL destek sağlanacağı programın 2024 yılı başvuruları 30 Eylül'e kadar sürecek.

Portekiz Hızlandırma Programı ile Lizbon'da eğitim şansı

Boğaziçi Teknopark, Yapı Kredi FRWRD iş birliğiyle girişimcileri Avrupa pazarına taşıyor. Türk girişimciler için özel olarak tasarlanan ve ön başvuru dönemi Ağustos ayında tamamlanan Portekiz Hızlandırma Programı kapsamında seçilen 8 girişim, Kasım ayında Web Summit'te 70 binden fazla katılımcıya ulaşarak uluslararası arenada kendilerini gösterme imkânı bulacak. Programa katılacak girişimciler hızlandırma programı kapsamında çeşitli eğitimlerin yanı sıra mentorluk destekleriyle de kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.