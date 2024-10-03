Boğaziçi Üniversitesi’nin uzaya taşınan projesi UzMAn Adana Teknofest’te!

İlki 2018'de düzenlenen ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'in paydaşı olan Boğaziçi Üniversitesi, Adana Havalimanı'nda yapılacak etkinlikte her yaştan bilimseveri standına bekliyor. Alanında uzman ve bilim insanlarının yenilikçi projeler hakkında katılımcıları bilgilendireceği stantta her yaştan ziyaretçiler özel deneyleri tercüme etme imkânı da buluyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin TEKNOFEST Adana'da sunduğu proje ve deneyler şöyle:

BOĞAZİÇİ'NİN UZAYA TAŞINAN PROJESİ UZMAN

Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'nde yer alan Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisinde Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu ve ekibinin "UzMAn Projesi" kapsamında özel mikroalgler geliştiriliyor. Türkiye Milli Uzay Programı çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi yürütücülüğünde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ortaklığında geliştirilen projede üç tür mikroalg, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) taşınarak, geleceğin uzay misyonlarına yönelik birçok teste tabi tutulmuştu.

Deneyler Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Columbus modülündeki sisteme bağlanıp gerçekleştirildi. Yosunları biraz daha zorlamak ve daha önce yapılmamış bir çalışmayı ortaya koyabilmek için proje paydaşlarından TÜBİTAK MAM araştırmacılarının geliştirdiği karbondioksit zenginleştirme ünitesini de deneye eklendi. Böylelikle UzMAn Türkiye'nin uzayda gerçekleşen ilk 13 deneyinden biri olurken, dünyada da bu alanda dikkat çeken birçok bulguyu ortaya çıkardı.

TEKNOFEST Adana'da uzaya taşınan test ünitesinin birebir kopyası proje stadında sergileniyor. Bununla birlikte katılımcılar projede çalışan bilim insanlarından deneyler hakkında bilgi alabiliyor.

GELECEĞİN BATARYA TEKNOLOJİLERİNE YAKINDAN BAKMA İMKANI

Kimya Bölümü Gelecek Nesil Batarya Araştırma Laboratuvarı ziyaretçilere düğme pil montajı eğitimi verecek. Bu sayede katılımcılar günlük hayatta sıklıkla kullandıkları CR 2032 düğme pillerinin, anot, katot, elektrolit gibi alt bileşenlerini tanıma imkânı bularak bataryaların çalışma prensipleriyle ilgili bilgi sahibi olabiliyor. Bu sürecin sonunda CR 2032 pilleri ile çalışan LED ışıklı mumlar katılımcılara hediye ediliyor.

ÇİLEĞİN DNA'SINI AYIRABİLECEK

Boğaziçi Üniversitesi standında yer alacak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvar alanında, çilek hücrelerinin DNA'sını ayırma, Benedict ayıracı kullanarak ve renk değişimini gözlemleyerek balda çeşitli şekerlerin varlığını test etme ile farklı doku hücrelerini mikroskopta inceleme fırsatı sunuluyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuvarında katılımcılar interaktif olarak deney çalışmalarına katılabilecekken, DNA izolasyonu da yapabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE DEPREM ARAŞTIRMA VE DENEYLERİYLE TEKNOFEST'TE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) TEKNOFEST'te yerini aldı.

KRDAE bünyesinde faaliyetlerini yürüten Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM), ziyaretçilere gerçek zamanlı gelişmiş deprem ve tsunami izleme faaliyetlerini gösterirken, Türkiye'nin depremselliğiyle ilgili güncel verileri de paylaşıyor.

ENSTİTÜNÜN GELİŞTİRDİĞİ OTONOM ARAÇ SİSTEMLERİ ZİYARETÇİLERE TANITILIYOR

Veri Bilimleri ve Yapay Zekâ Enstitüsü'nden bilim insanları da TEKNOFEST Adana'da ziyaretçilerle buluşuyor. Katılımcılar enstitünün geliştirdiği Ölçekli Formula 1 Araç Platformunda Otonom Sürüş Sistemi'ni tecrübe etme fırsatı da buluyor.

Bu projede otonom sürüş teknolojileri küçük ölçekli bir platformda geliştirilerek gerçek dünyada test ediliyor. Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan bir teknoloji olan LİDAR, derinlik ve GPS sensörleri sayesinde çevresini algılayarak anlık kararlar verebilen bir araç geliştiriliyor.