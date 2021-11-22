Boğazlar artık ona emanet! Yerli ve milli HAVELSAN tarafından geliştirilecek





Türkiye'de bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde 215'i Deniz Trafik Operatörü ve baş operatör olmak üzere toplam 327 personel, denizlerdeki seyir emniyeti için görev yapıyor. İstanbul'da bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde, 47'si Deniz Trafik Operatörü ve baş operatör olmak üzere toplam 74 personel görev yapıyor.