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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor

Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Net ton başına alınan 4.08 dolar ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4.42 dolar olacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak" dedi. 1983 yılından 7 Ekim 2022'ye kadar Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4.08 dolara çıkarıldı. Yeniden güncelleme yapılarak 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birimi artık 4.42 dolara yükseltildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık boğaz geçiş ücretleri, yeniden bir Cumhurbaşkanlığı kararına ihtiyaç duyulmaksızın her yıl 1 Temmuz'da yeniden hesaplanıp otomatik olarak güncellenmiş olacak.
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Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
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