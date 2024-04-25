Bolat: Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fırsatçılara, stokçulara, tamahkârlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceklerini belirtti. Fahiş fiyatlara değinen Bolat, "Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar da maalesef oluyor. Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir" dedi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) düzenlenen 'Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Bolat, ekonomideki önceliklerinin yatırım, üretim, ihracat, istihdam ekseninde ilerlediğini kaydetti. 2023'te yüzde 9.4 ile son 10 yılın en düşük işsizlik oranının kaydedildiğini hatırlatan Bolat, "2002 sonunda istihdam sayısı sadece 19 milyon kişiyken, 2023 yılında istihdam sayımız 32.4 milyon kişiye yükseldi. Başka bir deyişle, bu veriler şunu ifade ediyor; 21 yılda iş, aş, gelir, refah, tüketim ve satın alma gücü düzeyi önemli ölçüde yükseldi. 2002 yılında esnaf ve sanatkarların kullanmış oldukları krediler için yüklendikleri faiz oranı yıllık yüzde 50 seviyelerinde iken, bugün faiz oranları yıllık yüzde 29 düzeyinde seyrediyor. Geçtiğimiz yıllarda esnafımıza faizi yıllık yüzde 4.5 düzeyine kadar inen ölçekte krediler kullandırdık" dedi.TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken da esnaf ve sanatkârın enflasyonla mücadelenin kilit noktası olduğunu belirterek, "Kendi işini yapamayan ne kadar yatırımcı varsa gıda sektörüne birikti. Öyle bir rant olmuş ki, fiyatları kontrol etmek artık mümkün değil. Bir kişinin 10 bin tane işletmesi olursa böyle olur. Ülkede haksız rekabet çok ciddi boyuta ulaştı. Esnafı tezgahtar, çiftçiyi tarlada işçi yaptılar. Tüketici artık enflasyondan illallah etti. Bari bu işletmelerin sigara ve ekmek satmasının önüne geçilsin" dedi. Palandöken, Perakende Yasası'nın da çıkmasını istedi.