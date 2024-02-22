Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

icaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevket Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın cenaze namazını Zeytinburnu Merkez Camii'nde öğle vaktinde İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Namazın ardından son yolculuğuna uğurlanan Şevket Bolat, Topkapı Çamlık Mezarlığı'na defnedildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra STK başkanları ve iş dünyası katıldı.