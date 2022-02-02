Bölge ihracatı artışını sürdürüyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge illerinin Ocak ayında ihracatını yüzde 7,5 oranında artırarak 848 milyon 881 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Kileci, bu rakamın 722 milyon dolarlık kısmını ise bölgenin lokomotif şehri Gaziantep'in tek başına yaptığını bildirdi.

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemiz 2022 yılına yeni umutlar ve pek çok beklentilerle girdi. Güneydoğu, tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Bu gurur verici başarının mimarı bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemiz, Ocak ayı boyunca 2.249 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten aktif ihracat yapan firma sayısı ise 1.579 olarak hesaplandı. Ayrıca 2022 Ocak ayında 85 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Giderek artan ihracatçı sayımız ile Bölgemiz her geçen gün gücünü artırıyor" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 38,7 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 18,2 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 17,3 payla üçüncü sırada bulunuyor.

Bölge illerinin ihracat rakamları ise şöyle: Kahramanmaraş 120,9 milyon dolar, Mardin 81,7 milyon dolar, Malatya 29,8 milyon dolar, Diyarbakır 16,8 milyon dolar, Şanlıurfa 11,4 milyon dolar, Kilis 7,7 milyon dolar, Adıyaman ise 5,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.