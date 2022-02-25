Bölge ihracatı Gaziantep’te konuşuldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracatında yeni stratejiler Gaziantep'te düzenlenen geniş katılımlı toplantıda masaya yatırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde toplantıda bölge ihracatı tüm yönleriyle ele alındı.

Toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM" Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.

Açılışta konuşan Tim Başkanı İsmail Gülle, ihracatta sürdürülebilir sistem kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakmayı amaçladıklarını belirterek, "Yeni dönemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de konuşmasında ihracatçılar için önemli olan lojistik sorunlarının devlet yatırımlarıyla çözüldüğünü söyledi. Vali Gül, Gaziantep Havalimanı'nın ardından limanlara ulaşma konusunda da yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek ihracatçıların ülke ve kent ekonomisi için önemli bir faaliyet gerçekleştirdiklerini, devletin de önlerini açmak için sürekli yeni projeler ürettiğini vurguladı.

GAİB Başkanı Fikret Kileci ise, 2021 yılında 198 ülkeye 11,7 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirterek, "Öncelikle insanı yani beşeri sermayeyi odağımıza koyduk. Yıllık ortalama 100 bin kişiye ulaşarak eğitim verdik. Çevreci üretime de büyük önem veriyoruz. GAİB binasının çatısına güneş enerjisi paneli kurduk. GAİB olarak şu anda enerji ihtiyacımızın yüzde 25'ini güneş enerji panellerinden karşılıyoruz. 11-12 aylık bir süreçte maliyetini karşılamış olacak. Çevreci üretim ile birlikte insan, zaman ve finans yönetimi bizim bundan sonraki süreçte en önemli düsturumuz olmalıdır" dedi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in başarı sırrının birlik, beraberlik, dayanışma ruhu ve mücadele azminden geldiğini belirterek, "Gaziantepli halinden şikayet etmez kendi işine bakar. Gaziantep'in geçmişten gelen hem ticaret hem de sanayiciliği var. Gaziantep'e gelen hangi şehirden gelirse gelsin suyunu içen, havasını koklayan Gaziantep için mücadele verir" ifadelerini kullandı.