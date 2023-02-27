Bölgedeki 400 bin esnaf için seferberlik: Konteyner çarşılar kurulacak

Kahramanmaraşmerkezli depremlerin etkilediği bölgede binlerce esnaf da ciddi yara aldı. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, diğer taraftan esnaf, hasar görmeyen binalardaki işyerlerini açmaya başladı. Bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için birinci adımda geçici işyerleri kurulacak. Az hasarlı üretim merkezlerinde gerekli altyapı çalışmaları, makine revizyonları, tadilatlar yapılacak. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve diğer illerde ekonomik hareketliliğin yeniden sağlanması için şehirlerin belli yerlerine konteyner çarşılar yapılacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken bölgedeki çarşıların acilen yeniden kurulması gerektiğini belirterek, "Bölgeye ekonomik canlılık getirilerek göç önlenmeli. Ayağa kalkması için esnafın güçlenmesi gerekiyor. Bölgedeki esnafımızın borçları ertelendi. Cumhurbaşkanımızın talimatı var, uzun vadeli kredilerle destek sağlanacak" dedi.Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da, en büyük sıkıntının perakende işletmelerin yıkılması olduğunu belirterek, "Yurtdışından talepte bulunan firmalardan istemiş olduğumuz süreler dolmaya başladı. Çok ivedilikle geçici çarşılar kurmak zorundayız" diye konuştu. Fabrikalardaki üretimin başlamasıyla lojistik, iş gücü, ham madde temini gibi ihtiyaçların ortaya çıkmaya başlayacağını ifade eden Özcan, ihracat ve iç piyasa için ürün temin edip ihtiyaçları karşılamak için yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hızlı bir şekilde geçici ticaret alanlarının belirlenmesi gerektiğini belirterek "Şehrini bırakmayan esnafın ve tüccarın kalmaya devam etmesi, gidenlerin de geri gelmesi için uygun alanlar belirlenerek çeşitli sektöre tahsis edilmesi gerekiyor. Uygun ticari alanlar belirlenerek çeşitli sektörlere tahsis edilmeli, geçici süreyle de olsa konteynerlerde ticaret yapmalarının önü açılmalıdır. İşyerleri büyük ölçüde hasar alan işletmeler ürünlerini çıkarmak istiyor. Malzemesini çıkaran işletmelerin başka şehirlere göçünü önlemek için ticari alanlar belirlenmeli" dedi.