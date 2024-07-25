Bölgeyi ayağa kaldıracak 10 maddelik reçete

Dünya tarihinin en büyük afetlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 17 ay geçti. 11 kenti etkileyen felaketin Türkiye ekonomisine maliyeti 104 milyar doları buldu. Toplam istihdam kaybı ise 69 bin 594 kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye ekonomisinin yüzde 10'unu doğrudan etkileyen deprem bölgesi, devlet-millet işbirliğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. SABAH, yaklaşık 1.5 yıldır yaralarını sarmaya çalışan kentlerin ticaret ve sanayi odası başkanlarının taleplerini dinledi. "Yurttaşlar, meslek odaları, STK'lar, bakanlıklar, üniversiteler ve yerel yönetimlerle birlikte bütüncül bir planlama ile memleketlerimizi yeniden ayağa kaldıralım. Mücbir sebep süresi uzatılsın" diyen başkanların taleplerini 10 ana başlık altında topladık. İşte o talepler: