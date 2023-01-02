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Giriş Tarihi: 2.1.2023 16:51

Bolu 1 milyon 22 bin 693 turisti ağırladı

Doğa turizminin merkezlerinden biri olan Bolu, son bir senede 1 milyon 22 bin 693 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

İHA
Bolu 1 milyon 22 bin 693 turisti ağırladı

Türkiye'nin dört bir yanından her yıl binlerce turist ağırlayan Bolu, 2022 yılında 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Doğayla iç içe konumda bulunan Bolu'nun masalsı manzaraları turistlerin en çok tercih ettiği alanların başında yer aldı. Gölcük, Abant, Yedigöller, Kartalkaya gibi doğa harikalarıyla ünlü Bolu, 2022 yılında 1 milyon 22 bin 693 turisti ağırladı. Bolu'daki müzeleri ise 7 bin 989 turist ziyaret etti. Bolu, 2021 yılında da 824 bin 894 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Çoğu turistin günü birlik ziyaret ettiği Bolu, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından biri oldu.

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Bolu 1 milyon 22 bin 693 turisti ağırladı
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