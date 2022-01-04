Bolu Dağı Tüneli’nden geçen yıl 10 milyon 550 bin araç geçti

Bolu Dağı 'ndaki tünel, İstanbul'dan Anadolu'ya geçiş yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği tüneller arasında yer alıyor.

Geçen yıl Bolu Dağı Tüneli'nden 5 milyon 260 bin 16'sı Ankara yönü, 5 milyon 289 bin 750'si İstanbul yönü olmak üzere toplamda 10 milyon 549 bin 766 araç geçiş yaptı. Buna göre, günlük ortalama araç geçiş sayısı 28 bin 903 olarak kayıtlara geçti.

En fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti. Ocakta 438 bin 73, şubatta 410 bin 891, martta 428 bin 462, nisanda 445 bin 426, mayısta 616 bin 745, haziranda 922 bin 622 araç geçişi olurken, temmuzda 1 milyon 622 bin 676, ağustosta 1 milyon 543 bin 61, eylülde 1 milyon 259 bin 642, ekimde 1 milyon 254 bin 872, kasımda 1 milyon 32 bin 746, aralıkta ise 574 bin 550 araç geçişi oldu.

KARAYOLLARININ KARLA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Otoyolun kış ayı boyunca açık kalması için Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında sürücülere hava ve yol durumu hakkında bilgi veren 14 noktadaki elektronik bilgi panoları ile tüneldeki 92 kameranın kontrolü yapıldı.

Ayrıca, yoğun kar yağışı esnasında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verilebilmesi için çalışma yürütüldü.

Kış mevsimi süresince ekipler bölgede 165 personel, 12 ekipmanlı kamyon, 2 yükleyici, rotatif, kurtarıcı, çekici ve vinçle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.