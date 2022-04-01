Bonoda vergi avantajı uzadı

Bankada parası, katılma payı olan, tahvil, bono, kira sertifikası sahiplerine uygulanan vergi avantajı süresi 3 ay uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla mevduatta yüzde 10'a kadar vergi avantajı sağlanmış oldu. Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesaplarında vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplar ve enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır tevkifat oranı uygulanmaya devam edecek.